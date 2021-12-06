Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Соболезнования главе минобороны Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи с гибелью людей при наводнениях в юго-восточной части страны выразил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 6 декабря во время встречи глав оборонных ведомств двух стран в Нью-Дели.

Сергей Шойгу

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«Прежде всего хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан (штат Андхра-Прадеш)», — сказал он в начале встречи.

При этом Шойгу отметил, что он всегда с удовольствием приезжает в Индию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Times of India сообщила, что в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш свыше 40 человек погибли и еще более 100 числятся как пропавшие без вести.