Гори, Грузия, 6 декабря, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Во время лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тюремные медики назначили ему психотропные препараты так как он страдает бессонницей. Об этом сообщила журналистам лечащий врач экс-президента Нино Гогоришвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

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«В 2020 году господин Михаил перенёс COVID-19. У него начались проблемы со сном, ему назначили определённые психотропные препараты», — рассказала медик.

Она отметила, что дозы лекарственных средств соблюдались и были минимально необходимыми. Гогоришвили сообщила, что проблема с бессонницей не решена, если есть врачи, которые считают, что могут помочь, она пригласила на консультацию, «но не с экрана телевизора».

Стоит отметить, что ранее Саакашвили, переведённого из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, посетили врачи НКО «Центр реабилитации жертв пыток Эмпатия». После этого глава организации Мариам Джишкариани обвинила власти в «фармакологической пытке». Она заявила, что экс-президенту назначили психотропные препараты якобы, не имея оснований.