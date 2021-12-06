Астана, 6 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 632 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 975 782.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 12 785.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4882 человека находится в стационарах, из которых 363 в тяжелом состоянии и еще 61 подключен к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 695 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.