Виннипег, Канада, , 09:26 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Евгений Свечников Nhl.com

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забил один гол. Также в составе «Джетс» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп, Кайл Коннор, Николай Элерс и Марк Шайфли.

В составе «Торонто» точными бросками отметились форварды Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс и Ондржей Каше.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 28 очков. «Торонто» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 36 очками.

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