Эдмонтон, Канада, , 09:16 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Лос-Анджелес Кингз» Lisa Gansky

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Адриан Кемпе. Ещё по шайбе забросили Расмус Купари, Дрю Даути и Тревор Мур. У «Эдмонтона» точным броском отметился защитник Дарнелл Нурс.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 24 очка. «Эдмонтон» идёт на третьем месте в Западной конференции с 32 очками.

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