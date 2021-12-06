Канберра, 6 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории самого густонаселенного штата Австралии были выявлены еще десять случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 6 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Девять человек заразились на территории штата, еще один привез инфекцию из-за границы. В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса подтвердили, что общее число случаев заражения «Омикроном» в штате выросло до 25.

Отмечается, что вспышка штамма «Омикрон» затронула два школьных учреждения. По состоянию на 6 декабря ни один из зараженных данным вариантом коронавируса не был госпитализирован.

За последние сутки в Новом Южном Уэльсе всего было выявлено 208 носителей SARS-CoV-2.