Пушков оценил готовность НАТО воевать за Украину
Москва, 6 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в Европе в случае «вторжения» России является всего лишь попыткой запугать западные страны, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Он также отметил, что у Североатлантического альянса нет обязательств защищать Украину, поэтому Киев пытается просто напугать страны Запада, поскольку рациональных доводов у их властей нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной) обратился с призывом к странам Запада сдержать Россию от якобы готовящегося ею «полномасштабного вторжения».
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