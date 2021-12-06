Новосибирск, 6 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительный 1 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на оказание медицинской помощи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Медицинская помощь

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По словам первого заместителя председателя Государственной думы, депутата от региона Александра Жукова, такое решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Принято решение в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования направить 1 млрд рублей бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансирование оказания медицинской помощи, в том числе тем, кто заболел или с подозрением на заболевание COVID-19», — уточнил Жуков.

Напомним, что по данным оперативного штаба на утро 5 декабря в регионе зарегистрировано 84 714 случаев заражения коронавирусом (+392 за сутки), в том числе у 9098 детей; 57 911 пациентов выздоровели (+44 за сутки).