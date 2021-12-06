Москва, 6 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В понедельник, 6 декабря, в столице России ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в городе составит −3… −1 °C. Об этом 6 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

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Также указывается, что ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление 751 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 7 декабря также облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха −5… −3 °C.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря в центре погоды «Фобос» сообщили, что переменчивая погода с периодами морозов и тепла, и даже сугробы снега до 12−17 см ожидаются в Москве на следующей неделе.