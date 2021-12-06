Женева, Швейцария, 6 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Данные об отсутствии летальных исходов среди заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает 6 декабря Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, для того, чтобы определить степень заразности новой разновидности SARS-CoV-2 и оценки тяжести вызываемого им заболевания нужно еще несколько недель.

«Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», — также указал он.

При этом ВОЗ добавили, что не исключают возможности того, что активное распространения штамма «Омикрон» будет способствовать тому, что он вытеснит другие варианты коронавируса и в течение ближайшего времени на него придется свыше половины новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был подтверждён в Аргентине.