Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,15%, до 73,52 рубля. Евро снижается на те же 0,15%, отступая до 83,17 рубля за Евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на общую неопределенность на финансовых рынках, рубль сегодня, после некоторой паузы в первой половине дня продолжил постепенное восстановление.

Поддержку курсу национальной валюты оказало, в частности, снижение геополитических рисков. В ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном американская сторона подтвердила подготовку к саммиту президентов России и США.

Тем не менее, тема напряженности на российско-украинской границе и угроз новых санкций продолжает муссироваться в выступлениях западных политиков. Также котировки рубля поддерживает возобновившийся рост сырьевых цен.

Однако 2 декабря в выступлении представителя ФРС снова зазвучала тема опасений, связанных с разгоном инфляции в Соединенных Штатах, что говорит о высокой вероятности скорого сокращения программы выкупа облигаций и повышения учетной ставки.

Некоторую ясность в этот вопрос могут внести выходящие сегодня данные по американскому рынку труда.

В случае, если они покажут хорошие темпы восстановления экономики, это будет ещё одним аргументом в пользу ужесточения монетарной политики и станет сигналом для оттока инвесторов из валют развивающихся рынков», — считает эксперт.

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