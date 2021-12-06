Вашингтон, 6 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Соединенным Штатам пришлось снабдить страны Европейского союза и НАТО «разведданными» для того, чтобы навязать им мнение о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Об этом 6 декабря сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По информации издания, «взаимодействие» в дипломатической сфере и решение американских властей распространить «разведданные» способствовали тому, чтобы убедить некоторые страны, к примеру, ФРГ, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину».

Также отмечается, что Соединенные Штаты приняли решение о таком «нехарактерном» для них распространении данных разведки, так как ряд их европейских союзников не доверял заявлениям Вашингтона о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

Кроме того, указывается, что США стали распространять такую информацию в начале ноября перед встречей министров НАТО и, по данным издания, передали своим союзникам отчеты своей разведки о якобы концентрации российских войск около границы с Украиной и тому подобные якобы доказательства. При этом, как отметил один из источников, эти данные были «весьма подробными».

«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сообщил изданию неназванный чиновник.

При этом уточняется, что некоторые страны Европы и НАТО выступали за диалог с Россией и против конфронтации, считая, что Москва не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать». Однако «разведданные» США способствовали тому, что они переменили свое мнение.

Помимо того, добавляется, что президент США Джо Байден собирается «предостеречь» президента России Владимира Путина от якобы готовящегося Москвой «вторжения» на Украины во время своего разговора с ним 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер рекомендовал Украине брать пример с Финляндии в вопросе взаимоотношений с НАТО.