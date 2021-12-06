Казань, 6 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 6 декабря 1298 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причины смерти семи женщин 1932−1960 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала пандемии провели 4 270 372 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции.

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