Женева, Швейцария, , 03:29 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон», выявленные уже в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти. Такие данные распространила 5 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уточнил, что понадобится ещё несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжёлое течение болезни.

Как пояснил Райан, специалисты намерены найти ответы, которые «сейчас нужны всем». В ВОЗ не исключают, что штамм «Омикрон» способен вытеснить другие варианты коронавируса и будет выявлен в ближайшее время у половины заразившихся в Европе.

Новый вариант коронавируса классифицирован специалистами ВОЗ как вызывающий беспокойство. Штамм «Омикрон» содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалист-вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил появление у штамма «Омикрон» нестабильного генома из-за многочисленных мутаций в главном белке. Это может означать, что штамм «Омикрон» не способен вызывать тяжёлых последствий заболевания. Если эта информация подтвердится, то можно будет считать, что пандемия закончена.

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