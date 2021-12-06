Стокгольм, 6 декабря, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Положительный результат тестирования на коронавирус был получен у двух участников заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба МИД Швеции.

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Результаты тестов были получены после окончания мероприятия. МИД Швеции не исключает, что могут быть и дополнительные случаи заражения коронавирусом. Участники встречи СМИД ОБСЕ могли заразиться в течение одного или нескольких дней встречи 2−3 декабря.

Всего в мероприятии принимали участие более 50 глав МИД разных стран мира, в том числе России, США и Великобритании. Уточняется, что положительный результат тестирования был получен у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто. При этом после заседания СМИД ОБСЕ Хаависто успел принять участие в заседании правительства Финляндии, которое состоялось 3 декабря.

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