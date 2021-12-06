Бразилиа, 6 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Дети четырёх и двух месяцев были экстренно госпитализированы в Бразилии после ошибочной вакцинации их от коронавируса вместо плановой прививки. Об этом 6 декабря сообщает новостной портал UOL.

PublicDomainPictures Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

ЧП произошло в прививочном пункте города Сорокаба в бразильском юго-восточном штате Сан-Паулу. Грудным младенцам, девочке и мальчику, вместо комбинированной вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B медсестра ввела вакцину от коронавирусной инфекции.

У детей поднялась высокая температура, начались сильные боли и наблюдались симптомы отравления. Компания-разработчик вакцины Pfizer/BioNTech рекомендовала наблюдать детей неделю в стационаре. Периодически у младенцев будут брать анализы крови, делать кардиограмму и проводить другие обследования.

Медсестра, сделавшая детям ошибочную инъекцию, отстранена от работы. В настоящее время проводится служебная проверка.

Отмечается, что это уже не первый случай, по данным регионального центра эпидемиологического надзора такие инциденты с грудными детьми случались и ранее. После инъекции у детей всегда наблюдалась однотипная реакция, к счастью, более серьёзных последствий для здоровья детей не отмечалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии более 800 человек были привиты просроченной вакциной от коронавируса производства Moderna.