Никосия, 6 декабря, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Ряд новых ограничений, связанных с выявлением нового штамма коронавируса «Омикрон» введены советом министров Кипра. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Начиная с 6 декабря вводится обязательное ПЦР-тестирование для всех прибывающих на Кипр, при этом стоимость теста все въезжающие оплачивают самостоятельно. Кроме того, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, а религиозные обряды и прочие мероприятия местных общин возможны только при строгом соблюдении санитарного протокола.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести часть сотрудников на удалённый режим работы. С 6 декабря по 31 декабря 2021 года на удалённую работу следует перевести как минимум 20% сотрудников, считая находящихся в отпуске, либо на карантине.

При этом ряд новых ограничений был введён на Кипре с 29 ноября. С этого времени отменены все рождественские школьные мероприятия, а носить маску в общественных местах предписывается и детям с шести лет. Им также необходимо наравне со взрослыми предъявлять ковид-паспорт (SafePass).

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении правил въезда на Кипр для иностранных граждан.