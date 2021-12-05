Стокгольм, 6 декабря, 2021, 00:10 — ИА Регнум. В случае военной агрессии против суверенитета и целостности Украины России грозят серьезные последствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эксклюзивном интервью шведскому телеканалу SVT. В опубликованном вечером 5 декабря разговоре госсекретаря с журналистами SVT ситуация на границе России и Украины описывается как «серьезная» и «принципиально важная».

U.S State Department Энтони Блинкен

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

»Мое послание было простым и понятным. У нас был очень прямой и серьезный разговор на тему того, что мы серьезно обеспокоены тем, что российские силы мобилизуются на границе с Украиной. Мы очень обеспокоены тем, что Россия ставит себя в положение, при котором она готовится к новому вторжению, и я хотел напрямую разъяснить министру иностранных дел Сергею Лаврову, какие серьезные последствия этот шаг будет иметь», — заявил Блинкен, комментируя переговоры с главой российской дипломатии на полях прошедшего СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

«Как вы думаете, насколько серьезна угроза для Украины со стороны России?» — спросили журналисты.

«Очень серьезна. Сейчас мы наблюдаем за крупной мобилизацией на границе, дестабилизацией внутри Украины. И факты еще заключаются в том, что кампании в социальных сетях против Украины за последние месяцы увеличились в десять раз», — ответил госсекретарь.

«Однако он не захотел вдаваться в подробности о том, какие реальные меры готовы принять США», — написали шведские журналисты в статье, опубликованной под интервью.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что Москва не представляет угрозы какой-либо стране, а перемещение российских войск по территории РФ является неотъемлемым суверенным правом и никого не касается.