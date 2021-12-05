Осло, 5 декабря, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Более 120 человек сдали положительные результаты теста на коронавирус после посещения праздничного мероприятия в Осло в преддверии Рождества. Об этом сообщила 5 декабря газета VG, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Норвегии.

Наталия Судец ИА REGNUM Праздник — всем!

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«Мы интенсивно работаем в деле отслеживания инфекции. Сейчас мы устанавливаем путь распространения вируса и устанавливаем контакты со всеми, кто участвовал в праздничном мероприятии и находится на карантине», — заявила газете Тине Равло, заместитель главного врача в столичном Фрогнере.

На данный момент подтверждено, что по крайней мере 13 инфицированных заразились штаммом «Омикрон». Но тесты, проведенные на настоящий момент, свидетельствуют о том, что их, вероятно, значительно больше.

Все инфицированные были полностью вакцинированы от COVID-19. Однако в настоящее время неизвестно, получил ли кто-либо из них хотя бы третью дозу вакцины в рамках ревакцинации.