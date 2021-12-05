Копенгаген, 5 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Дании выявили 48 новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Всего в стране зафиксировали 183 случая инфицирования данным вариантом SARS-CoV-2. Об этом 5 декабря сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Дании

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По данным Государственного института сыворотки, в настоящее время в стране выявляется ряд случаев заражения «Омикроном», где граждане не выезжали за границу и не встречались с людьми, которые путешествовали.

«Мы наблюдаем за тревожным ростом числа инфицированных «Омикроном» в Дании», — заявил в ходе пресс-конференции директор Государственного института сыворотки Дании Хенрик Уллум.

Как отмечают журналисты новостного портала Omni, в Дании число случаев заражения штаммом «Омикрон» за последние 48 часов выросло втрое.