Луганск, 5 декабря, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Магазины в Попасной грабят украинские силовики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 5 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на сообщения от жителей населенного пункта.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Боевики 24-й бригады (ВСУ) на днях наведались в несколько магазинов города и вынесли алкогольные напитки, не заплатив за них», — сказал официальный представитель.

По его словам, украинские военные аргументировали изъятие алкоголя предстоящим 6 декабря днем ВСУ и необходимостью мирного населения «платить украинским военным за защиту от врага».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря представитель Народной милиции ДНР сообщил, что ВСУ разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе.