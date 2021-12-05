Москва, 5 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Одной из самых эффективных и безопасных является российская вакцина от COVID-19, о чем свидетельствуют данные из разных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Российская вакцина является одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практически отсутствие всяческих последствий», — заявил глава государства.

Путин добавил, что для более широкого распространения вакцине «Спутник V» важно получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили, что не ранее января 2022 года будет проведена Всемирной организацией здравоохранения инспекция российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».