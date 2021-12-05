Москва, 5 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Обвинения в невыполнении Минских соглашений, которые выдвигают в адрес Российской Федерации, абсурдны. Об этом заявил 5 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко журналистам.

Council.gov.ru Александр Грушко

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»Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес… абсурдны», — заявил дипломат.

Грушко напомнил, что у России попросту не существует таких обязательств.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не намерен следовать минским договоренностям.