Москва, 5 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Специалисты в настоящее время выясняют, какой штамм коронавируса выявлен у прилетевших в Российскую Федерацию из ЮАР граждан. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Михаил Мурашко

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»Пока нет, — сказал Мурашко. — Идет расшифровка».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что у девяти вернувшихся в Россию из ЮАР граждан выявлен положительный ПЦР-тест.

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