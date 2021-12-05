Вашингтон, 5 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. У пациентов, которые заразились штаммом «Омикрон», пока не наблюдается более тяжелого течения заболевания COVID-19, чем у тех, кто заражен другими штаммами вируса. Об этом 5 декабря заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN.

Энтони Фаучи

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По его словам, предположения о том, что штамм «Омикрон» может привести к очень серьезному течению заболевания, пока не подтверждаются.

При этом Фаучи добавил, что выводы делать пока рано.

Напомним, 4 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что в США штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 10 штатах.