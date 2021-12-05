Екатеринбург, 5 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировано ещё 687 случаев COVID-19. В том числе 122 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 182 747 носителей коронавируса. 686 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Выздоровели 159 221 человек. А скончались от COVID-19 уже 8594 пациента.