Киев, , 14:11 — REGNUM 5 декабря в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике в связи с нарушением 4 декабря украинскими пилотами границы государства. Ему вручена нота протеста, сообщили в ведомстве.

«Вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной госграницы Республики Белоруссия в воздушном пространстве», — отмечается в сообщении.

Поводом послужило нарушение госграницы Белоруссии украинскими летчиками 4 декабря. По данным белорусских пограничников, украинский вертолет Ми-8 нарушил госграницу с Белоруссией во время учений в районе ПП «Новая Рудня».