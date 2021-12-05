Новосибирск, 5 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области полиция возбудила первые уголовные дела по фактам изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщили в региональном ГУ МВД.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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В полиции уточнили, что стоимость одного поддельного сертификата составляла 10 тысяч рублей.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».