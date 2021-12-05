Вашингтон, 5 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Гипотезу о появлении штамма коронавируса «Омикрон» после передачи SARS-CoV-2 от человека к животному, его быстрой адаптации и нового перехода к людям рассматривают ученые. Об этом 5 декабря рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо в беседе с агентством Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — сказал ученый, который был в числе исследователей, которые первыми определили новую разновидность коронавируса.

Также Мойо отметил, быстрое распространение штамма «Омикрон» по миру является вызывающим беспокойство, так как, по словам ученого, это может говорить о том, что новая разновидность накапливает собственный паттерн мутаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.