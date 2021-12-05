Новосибирск, 5 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 392 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 401 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 59, 90, 84, 67, 48, 58 лет, двое мужчин в возрасте 85 лет и женщины в возрасте 84, 76, 69, 72, 68, 64, 71, 65 лет. Всего в регионе умерли 3875 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 84 714 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 9098 детей; 57 911 пациентов выздоровели (+44 за сутки).