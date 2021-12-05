Москва, 5 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В случае, если бы заболевшие COVID-19 своевременно обращались к врачу и им бы максимально возможно раньше назначали лечение, большого числа смертей от нового заболевания можно было бы избежать. Такое мнение 5 декабря высказал замдиректора медцентра МГУ им. Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в эфире «Радио России».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Если любого человека с признаками респираторной инфекции <…> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить», — сказал он.

При этом ученый отметил, что, по его мнению, от нового заболевания необходимо лечить всех пациентов с признаками респираторной инфекции вне зависимости от результата теста на коронавирус, так как последние часто дают ложноотрицательный результат.

«Летальность от коронавируса все-таки низкая, это около 1−1,5%. И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдет, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжелых пациентов», — указал Мацкеплишвили.

Также он уточнил, что из-за того, что лечение пациентов не начинают вовремя, затем их «перелечивают» и добавил, что главная причина смертности от нового заболевания в настоящее время — присоединившаяся к вирусной бактериальная инфекция.

В то же время ученый отметил, что COVID-19 редко приводит к присоединению бактериальной флоры, если пациента не лечат высокими дозами иммуносупрессивных препаратов.

«Я против мощной иммуносупрессивной терапии. Мне кажется, в этом смысле во многом мы в России тоже перегибаем палку. Потому что огромное количество препаратов (угнетающих иммунитет), безусловно, отзовется в отдаленном периоде у пациентов в виде каких-то нарушений иммунитета, это не пройдет бесследно», — добавил Мацкеплишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вакцину производства американской компании Pfizer и германской BioNTech для иммунизации детей возрастом от пяти до 11 лет одобрило государственное управление терапевтических товаров (TGA) Австралии.