Берлин, 5 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. С призывом свернуть проект газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в случае «вторжения» России на Украину выступил лидер фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза и глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер. Он заявил об этом 5 декабря в интервью газете Bild am Sonntag.

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По утверждению Вебера, «угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна».

«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», — сказал он, указав, что сложившаяся обстановка — это испытание и для НАТО, и для стран Запада.

«Важно, чтобы НАТО дала четко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену», — также добавил евродепутат и уточнил, что такой «высокой ценой» может стать вопрос с «Северным потоком — 2».

При этом Вебер отметил, что в случае, если Москва «применит оружие, то тогда трубопроводу «Северный поток — 2» конец».

«Начало эксплуатации (трубопровода) было бы исключено. Эту цену должно четко озвучить будущее правительство», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что взаимодействие в дипломатической сфере позволит избежать «трагического насилия» на Украине.