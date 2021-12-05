Стокгольм, 5 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В ходе встречи в Стокгольме министра иностранных дел России Сергея Ларова и госсекретаря США Энтони Блинкена произошёл напряжённый спор во время обсуждения «российской агрессии» в отношении Украины. Об этом 5 декабря сообщает Bloomberg.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен и Сергей Лавров

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Отмечается, что спор начался поле того, как Вашингтон с европейскими союзниками начали искать способы ответа на якобы имеющуюся угрозу «российского вторжения» на Украину из-за размещения российских войск около границы, включая антироссийские санкции.

После этого Лавров заявил, что события на майдане в Киеве зимой 2014 году были государственным переворотом, а также выступил с обвинением НАТО и США в подавлении инакомыслия и угрозе России.

В ответ Блинкен назвал НАТО «оборонительным альянсом» и обвинил сторонников экс-президента Украины Виктора Януковича в том, что они якобы открыли огонь по мирным протестующим в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Вашингтоне прокомментировали информацию, опубликованную в ряде СМИ о якобы готовящемся «вторжении» российских войск на Украину.