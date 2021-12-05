Москва, 5 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в своём телеграм-канале 5 декабря высмеял заявление украинского посла Андрея Мельника, призвавшего Германию уже с 8 декабря ввести «жесткие карательные меры» против России:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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"Обожаю это феерическое чудо! Посол Украины в Германии Мельник призвал нового канцлера Германии уже с 8 декабря ввести «жесткие карательные меры» против России, среди которых — полное эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля! Но при этом Киев требует не только сохранить транзит российского газа через Украину, но еще и резко увеличить его.

Задай им вопрос, куда же этот газ должен идти в условиях эмбарго на его поставки — даже удивятся самой постановке вопроса. Мол, вы же не путайте транзит и покупку газа».

Напомним, ранее российский публицист, германист Тимофей Борисов отметил, что посол Украины в Германии делает крайне резкие заявления, потому что знает, что ему уже ничто не может повредить.

«Мельник ведет себя совершенно непотребно — так же, как и члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отчётам СД в Донецке. Они так свирепствовали в этом городе, что настроили русское население против себя, а таким образом и против своих германских кураторов», — пояснил политолог.

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Как сообшало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

Сегодня, 5 декабря, стало известно о том, что киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трёх подконтрольных Украине населенных пунктах.

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