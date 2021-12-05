Кызыл, 5 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Туве предложило частично смягчить ограничения для заведений общепита, получивших антиковидные паспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Диева Пустой зал ресторана

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

В паспортах будет информация о всех работниках заведения с отметками о прохождении вакцинации против коронавируса. К настоящему времени статус «чистых от COVID-19» в республике имеют 47 заведений общепита.

В случае принятия предложения рестораны и банкетные залы смогут работать при условии сохранения дистанции между столами в 1,5 метра. За столом могут находиться до шести человек.

«Для получения антиковидного паспорта ИП необходимо подать заявку через сайт мойбизнес17рф. Процедура рассмотрения и проверки заявок занимает до 3-х дней. В случае соответствия всех данных центр «Мой бизнес» вручает паспорта с выездом на предприятие», — отметили в правительстве.

Читайте также: В Туве COVID-19 диагностировали ещё у 25 детей