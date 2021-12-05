Кызыл, , 11:13 — REGNUM В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 16 130, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Новые носители выявлены в городах Кызыл, Ак-Довурак, а также на территории восьми районов.

«Из 57 заболевших мужчин — 22, женщин — 35. По возрасту: детей до 17 лет — 25, от 18 до 49 лет — 15, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 317 пациентов, в том числе 38 детей и восемь беременных женщин. Состояние 82 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла 69%. На амбулаторном лечении остаются ещё 184 носителя.