Москва, 5 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Вашингтоне надеются на то, что взаимодействие в дипломатической сфере позволит избежать «трагического насилия» на Украине. Об этом 5 декабря заявил посол США в России Джон Салливан.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

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Как отметил в беседе с РБК американский дипломат, американские власти наблюдают «дестабилизирующие действия» внутри Украины и «необычное усиление» войск РФ на ее границе.

«США надеются, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры: нормандский формат и трехстороннюю контактную группу», — сказал он.

При этом Салливан отметил, что американский президент Джо Байден дал ему поручение по выстраиванию с Москвой стабильных и предсказуемых отношений, несмотря на то, что между Россией и США имеются серьезные разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захароваотреагировала на заявление пресс-секретаря Белого домаДжен Псаки о том, что членство Украины в НАТО «не зависит от РФ».