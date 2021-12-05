Москва, , 11:37 — REGNUM Фальшивые QR-коды о вакцинации могут использоваться злоумышленниками для хищения личной информации и мошеннических действий. Об этом рассказали эксперты по информационной безопасности «Известиям».

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Ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков рассказал, что за время пандемии в России сформировался чёрный рынок по продаже фальшивых QR-кодов. Он предостерёг граждан от покупки поддельных QR-кодов о вакцинации, так как это чревато неприятными последствиями.

В ряде случаев мошенники могут взять плату, после чего прервать контакт и не выдать даже фальшивый QR-код. Однако возможны и более серьёзные последствия. В частности, мошенники могут попытаться шантажировать граждан, купивших поддельный QR-код угрозами передать сведения о фальсификации в правоохранительные органы.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что мошенники также могут продавать поддельные QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты. Такие интернет-ресурсы внешне имитируют страницы официальных порталов. На самом деле они используются злоумышленниками для хищения личных данных.

Для защиты действительного QR-кода эксперты посоветовали использовать сложный пароль и систему двухфакторной аутентификации на портале госуслуг. Также рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение для смартфонов и избегать подозрительных ссылок в электронных письмах.