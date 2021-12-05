Донецк, 5 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трёх подконтрольных Украине населенных пунктах. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Народная милиция ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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Известно о прибытии 17 танков Т-64 на гражданский объект в н.п. Артёмовск. Один бронетранспортер БТР-60 пригнали в н.п. Клиновое. Ещё один бронетранспортер БТР-70 находится в районе н.п. Номобахмутовка.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

Только за 2 декабря по территории Донецкой Народной Республики была выпущена 61 единица боеприпасов.

Не может не беспокоить и факт того, что киевские оккупанты разместили 12 единиц вооружения и военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах: Талаковка, Лебединское, Ломакино, Новотроицкое.

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