Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону дожди превращают тротуары в реки и размывают дороги. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

(сс) George Hodan Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«Осадки размыли плиточную дорожку до надземного перехода главного автовокзала Ростова. Хочется надеется, что коммунальные службы города подлатают», — сообщил участник паблика «Ростов Главный» Станислав В.

Интернет-пользователи отмечают, что такие последствия непогоды горожане чувствуют на себе регулярно.

«А осадки первый раз за всю историю города, страны и человечества? При проектировании просто не знали, что такое бывает, да?» — иронично отметил Егор И.

«Ну, кстати, далеко не первый раз. Стабильность потекла», — отметил Серафим Т.

«Это стабильность прорвалась и течет», — заметил Денис З.

Подобная ситуация отмечена в пешеходной зоне переулка Соборного.