Бухарест, 5 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. На территории Румынии было выявлено два первых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 4 декабря сообщил румынский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Этим вечером Национальный институт здравоохранения получил результаты секвенирования, проведенного в бухарестском НИИ военной медицины «Кантакузино», которые подтверждают наличие нового штамма «Омикрон» у двух пассажиров авиарейса из ЮАР, прибывших в Бухарест 30 ноября», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена у 48-летней женщины и 59-летнего мужчины, которые в настоящее время находятся дома в режиме изоляции и у них не наблюдаются симптомов нового заболевания.

При этом отмечается, что в данный момент также ожидается результат секвенирования пробы третьего пассажира с положительным тестом на коронавирус, который прибыл из ЮАР этим же рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто получил положительный результат теста на SARS-CoV-2.