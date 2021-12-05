Москва, 5 декабря, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Довольно ощутимое понижение температуры ожидается к концу предстоящей неделе в Москве. Об этом 5 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Pixabay.com Мороз

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По словам специалиста, в ближайшие дни температура воздуха в ближайшие дни будет и днём и ночью держаться на отметке ниже нуля градусов. Начиная с 10 декабря в Москве ожидается серьёзное понижение температуры, днём до −7…−10 градусов, ночью до −10…−15 градусов.

Всю неделю в Москве будут осадки в виде снега, снежный покров, по словам Вильфанда, ляжет уже основательно и сохранится до весны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.