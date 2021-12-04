Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2021, 00:16 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение по мокрому снегу. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Об опасном явлении предупреждает Ростовский гидрометцентр. Синоптики уточняют, что в период с 1:00 до 4:00 мск, утром и в первой половине дня 5 декабря в северных территориях Ростовской области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Жителей Дона призвали максимально исключить пребывание на улице, а также быть предельно внимательными и осторожными.