Москва, 4 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Более 350 тыс. человек с гражданством России проживает в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Denis-pushilin.ru Глава ДНР Денис Пушилин

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«Уже более 350 тыс. (граждан РФ проживает в ДНР)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, из-за пандемии SARS-CoV-2 процесс получения паспортов России замедлен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что не исключает обращения к РФ за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении республики.