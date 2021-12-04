Москва, 4 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Я настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных (людей — прим.)», — заявил Гинцбург в эфире НТВ.

30 ноября комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. А комитет Государственной думы РФ по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал принять его в первом чтении.

Также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен в рассылку до 14 декабря: в частности в регионы, в Общественную палату, Совфед и Счётную палату — для обсуждения.