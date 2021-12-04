Донецк, 4 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) мониторинговой миссии ОБСЕ в районе поселка городского типа Новгородское (на Украине переименован в Нью-Йорк) два раза обстреляли вооруженные формирования Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 4 декабря заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Украинские боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия по БПЛА ОБСЕ малого радиуса во время его полета вдоль линии боевого соприкосновения вблизи подконтрольного нам поселка Широкая Балка (запад Горловки — прим.), — отметил Басурин. — Во время обоих полетов противник также применял станцию РЭБ «Буковель-АД» для радиоэлектронного подавления каналов управления БПЛА».

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готовится к полномасштабной войне.

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