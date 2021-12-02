Москва, , 22:23 — REGNUM Украина готовится к полномасштабной войне. Об этом 2 декабря заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также он отметил, что ДНР не стремится к войне с Украиной, но готова к ней.

«Мы видим, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий. Мы готовы к этому, не только сейчас, но и на протяжении всей войны. Мирного урегулирования не предвидится. Мы своими глазами наблюдаем как происходит переговорный процесс — полный саботаж, деструктив. Мы видим, что силовой сценарий все более близок», — сказал Пушилин.

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