Минск, 4 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1852 и достигло 662 056. Об этом БЕЛТА сообщили 4 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 662 056 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5147.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 650 577 человек и что всего в стране было проведено 10 501 698 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,8 тыс. носителей SARS-CoV-2.