Екатеринбург, 4 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Свердловской области 3 декабря обнаружили ещё 692 случая COVID-19. Из них 114 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 182 060 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 158 750 человек.

721 госпитализированный находится в тяжёлом состоянии. Скончались от COVID-19 уже 8560 человек, в том числе смерть 325 подтвердили за последние сутки.