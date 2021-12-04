Новосибирск, 4 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 декабря, за сутки было зарегистрировано 6668 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Днём ранее, 3 декабря, за сутки были зарегистрировано 7294 обращения из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено уже 84 322 случая заражения коронавирусом (+401 за сутки), 57 867 пациентов выздоровели (+133 за сутки), умерли 3859 человек (+14 за сутки).